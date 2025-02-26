Fatih Terim’e ’zorla getirme’ kararı! Seçil Erzan’ın yargılandığı davada ifade verecek

Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Denizbank Levent Şubesi eski Müdürü Seçil Erzan'ın davasında Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı verildi.

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