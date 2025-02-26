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Fatih Terim’e ’zorla getirme’ kararı! Seçil Erzan’ın yargılandığı davada ifade verecek

Fatih Terim'e 'zorla getirme' kararı! Seçil Erzan'ın yargılandığı davada ifade verecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.02.2025 20:28
Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Denizbank Levent Şubesi eski Müdürü Seçil Erzan'ın davasında Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı verildi.
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Fatih Terim’e ’zorla getirme’ kararı! Seçil Erzan’ın yargılandığı davada ifade verecek
Fatih Terim’e ’zorla getirme’ kararı!
Fatih Terim'e 'zorla getirme' kararı!
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