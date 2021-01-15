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Fatih Sultan Mehmet Han anısına Başkan Erdoğan'a özel hediye

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Giriş: 15.01.2021 15:05
Güncelleme:15.01.2021 15:15
Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, Başkan Erdoğan'ın müze açılışının ardından kendisine Ayasofya'nın hatırasını yaşatmak için yapılan hediyeyi takdim etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'ndaki Milli Saraylar Resim Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

FATİH SULTAN MEHMET HAN ANISINA BAŞKAN ERDOĞAN'A HEDİYE

Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, Başkan Erdoğan'ın gerçekleştirdiği açılışın ardından sanatkarların hediyesini takdim etti.

Hediyesi Başkan Erdoğan'a sunan Yıldız, "Yıldız Porselen Fabrikası'ndaki sanatkar arkadaşlarımız bugünün anısına tabloyu porselene işlediler. 2020'nin en önemli olaylarından birisi olan Ayasofya'nın açılışı için bir çalışma gerçekleştirildi. Ayasofya'nın hatırasını yaşatmak için Fatih Sultan Mehmet Han ve zatıalinize; fetheden ve ikinci defa açan." şeklinde konuştu.

Fatih Sultan Mehmet Han anısına Başkan Erdoğan'a özel hediye
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