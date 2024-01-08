08 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Fatih Camisi imamına bıçaklı saldırı! Kurra Hafız Galip Usta omzundan yaralandı

Fatih Camisi imamına bıçaklı saldırı! Kurra Hafız Galip Usta omzundan yaralandı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.01.2024 20:59
Son dakika haberleri... Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişi, namazdan sonra bir şüpheli tarafından bıçakla yaralandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fatih Camisi imamına bıçaklı saldırı!
Fatih Camisi imamına bıçaklı saldırı!
TOGG’dan heyecanlandıran paylaşım!
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım!
İBB’de işten çıkarılanlara Murat Kurum’da mesaj!
İBB'de işten çıkarılanlara Murat Kurum'da mesaj!
Bakan Koca’dan ’MOSSAD ajanı doktor’ iddiasına yanıt!
Bakan Koca'dan 'MOSSAD ajanı doktor' iddiasına yanıt!
DASK’ta neler değişti?
DASK’ta neler değişti?
Murat Kurum sahaya indi! A Haber’e özel açıklamalar
Murat Kurum sahaya indi! A Haber'e özel açıklamalar
Malatya depremi ne anlama geliyor?
Malatya depremi ne anlama geliyor?
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan A Haber’de
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan A Haber’de
Almanya’da binlerce çiftçi grevde
Almanya'da binlerce çiftçi grevde
Hizbullah komutanına suikast
Hizbullah komutanına suikast
Blinken Orta Doğu turunda!
Blinken Orta Doğu turunda!
ABD’den Suriye üslerine takviye!
ABD’den Suriye üslerine takviye!
Daha Fazla Video Göster