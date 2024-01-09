Fatih camii imamı ve yaralı vatandaşın sağlık durumu nasıl?

Fatih camii imamı kurra hafız Galip Usta ile cami cemaatinden bir kişi yatsı namazı sonrası bıçaklı saldırıya uğradı. Usta ve yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı sağlık durumları hakkında ki detayları Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alpaslan Mayadağlı A Haber yayınına bağlanarak aktardı.

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