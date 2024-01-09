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Fatih camii imamı ve yaralı vatandaşın sağlık durumu nasıl?

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.01.2024 00:23
Güncelleme:09.01.2024 00:52
Fatih camii imamı kurra hafız Galip Usta ile cami cemaatinden bir kişi yatsı namazı sonrası bıçaklı saldırıya uğradı. Usta ve yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı sağlık durumları hakkında ki detayları Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alpaslan Mayadağlı A Haber yayınına bağlanarak aktardı.
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