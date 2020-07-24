24 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Faruk Erdem A Haber'de Halkbank'a açılan davayı değerlendirdi: Mesele ekonomi değil

Faruk Erdem A Haber'de Halkbank'a açılan davayı değerlendirdi: Mesele ekonomi değil

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.07.2020 22:11
Güncelleme:24.07.2020 22:11
Halkbank'a ABD'de açılan davayı değerlendiren Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 'Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki egemenlik haklarını ve Ege’deki haklarını kullanmasını' işaret etti. A Haber canlı yayınına bağlanan ekonomist Faruk Erdem, davanın ekonomi ya da bankanın faaliyetleriyle alakadar olmadığını vurguladı.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de Halkbank'ı ABD'den açılan dava hakkında yaptığı açıklamayı değerlendirdi. Ekonominin önemli isimlerinden Faruk Erdem yaptığı açıklamada, "Libya'dan Ayasofya'daki ilk cuma namazsına kadar birçok gerekçe var." dedi.

"DAVANIN AMACININ EKONOMİYLE ALAKASI YOK"

Halkbank hakkındaki davanın anlamının aslında Türkiye üzerinden oynanan bir oyun olduğunu belirten Erdem, "İşin ekonomiyle ya da bankanın faaliyetleriyle hiç ilgisinin olmadığını görüyoruz. Bu güne kadar Halkbank üzerinden Türkiye'ye açılan davalara baktığımızda, tamamının siyasi gerekçe açıldığını görüyoruz. Bugün yapılan açıklamaya da baktığımızda açılan dava aslında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki egemenlik haklarını kullanması, Ege'deki haklarını kullanmasına da dokunuyor. Libya'dan Ayasofya'daki ilk cuma namazsına kadar birçok gerekçe var." şeklinde konuştu.

"BU DAVA DA DİĞERLERİ GİBİ YOK OLACAK"

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem , "Siz yaptırımları ihlal ettiniz de biz de alacaklarımızı tahsil edemedik o zaman siz bize para verin' gibi saça bir gerekçeyle dava açılmış. Daha önceki davalarda olduğu gibi bu dava da yok olup gidecek" dedi.

Faruk Erdem A Haber'de Halkbank'a açılan davayı değerlendirdi
Faruk Erdem A Haber'de Halkbank'a açılan davayı değerlendirdi
Başkan Erdoğan'dan Ayasofya ile ilgili yeni talimat
Başkan Erdoğan'dan Ayasofya ile ilgili yeni talimat
Erbaş minbere neden kılıçla çıktığını A Haber'e anlattı
Erbaş minbere neden kılıçla çıktığını A Haber'e anlattı
Bakan Pakdemirli helikopterle denetledi
Bakan Pakdemirli helikopterle denetledi
Sözcü'nün Bakan Albayrak iftirasına belgeli yanıt
Sözcü'nün Bakan Albayrak iftirasına belgeli yanıt
Bakan Koca 24 Temmuz verilerini paylaştı 'fark azalıyor' diye uyardı
Bakan Koca 24 Temmuz verilerini paylaştı 'fark azalıyor' diye uyardı
Dünya Müslümanları A Haber'e konuştu
Dünya Müslümanları A Haber'e konuştu
Bugünkü devletimizde 1453 ruhu var
"Bugünkü devletimizde 1453 ruhu var"
Ayasofya’da namaz Yunanistan’da matem!
Ayasofya’da namaz Yunanistan’da matem!
Ali Erbaş hutbeye neden kılıçla çıktı? İşte yanıtı
Ali Erbaş hutbeye neden kılıçla çıktı? İşte yanıtı
Ayasofya'da cuma namazına kaç kişi katıldı
Ayasofya'da cuma namazına kaç kişi katıldı
Ayasofya Camisi'nde 86 yıl sonra Cuma namazı kılındı
Ayasofya Camisi'nde 86 yıl sonra Cuma namazı kılındı
Daha Fazla Video Göster