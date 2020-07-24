Faruk Erdem A Haber'de Halkbank'a açılan davayı değerlendirdi: Mesele ekonomi değil

Halkbank'a ABD'de açılan davayı değerlendiren Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 'Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki egemenlik haklarını ve Ege’deki haklarını kullanmasını' işaret etti. A Haber canlı yayınına bağlanan ekonomist Faruk Erdem, davanın ekonomi ya da bankanın faaliyetleriyle alakadar olmadığını vurguladı.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de Halkbank'ı ABD'den açılan dava hakkında yaptığı açıklamayı değerlendirdi. Ekonominin önemli isimlerinden Faruk Erdem yaptığı açıklamada, "Libya'dan Ayasofya'daki ilk cuma namazsına kadar birçok gerekçe var." dedi.

"DAVANIN AMACININ EKONOMİYLE ALAKASI YOK"

Halkbank hakkındaki davanın anlamının aslında Türkiye üzerinden oynanan bir oyun olduğunu belirten Erdem, "İşin ekonomiyle ya da bankanın faaliyetleriyle hiç ilgisinin olmadığını görüyoruz. Bu güne kadar Halkbank üzerinden Türkiye'ye açılan davalara baktığımızda, tamamının siyasi gerekçe açıldığını görüyoruz. Bugün yapılan açıklamaya da baktığımızda açılan dava aslında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki egemenlik haklarını kullanması, Ege'deki haklarını kullanmasına da dokunuyor. Libya'dan Ayasofya'daki ilk cuma namazsına kadar birçok gerekçe var." şeklinde konuştu.

"BU DAVA DA DİĞERLERİ GİBİ YOK OLACAK"

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem , "Siz yaptırımları ihlal ettiniz de biz de alacaklarımızı tahsil edemedik o zaman siz bize para verin' gibi saça bir gerekçeyle dava açılmış. Daha önceki davalarda olduğu gibi bu dava da yok olup gidecek" dedi.