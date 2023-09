Faik Öztrak'tan CHP kongrelerindeki kavgalara ilişkin şoke eden savunma: Uygar tartışmalar

CHP il ve ilçe kongrelerindeki olaylar bir türlü durulmuyor. Değişim grubu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen grup arasındaki gerilim hemen her il ve ilçede göze çarpıyor. Geçtiğimiz hafta Afyonkarahisar, İzmir ve Konya'da birbirine giren CHP'liler son olarak Siirt'te kavgaya girişti. CHP Sözcüsü Faik Öztrak söz konusu kavgalara ilişkin şoke eden bir açıklama yaptı. Öztrak, "Bizim kongrelerimizde uygar tartışmaları da kavga diye sınıflandırıyorlar. Kongrelerdeki her demokratik tartışmayı, CHP’nin her kongresinde kavga var diye sunmanın ve sormanın neye hizmet ettiğini dinleyenlerin takdirine bırakıyorum" ifadelerini kullandı.