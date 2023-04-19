19 Nisan 2023, Çarşamba
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Fahiş kira artışı ile mücadele! Başkan Erdoğan 'yasal düzenleme' mesajı verdi
Başkan Recep tayyip Erdoğan dün katıldığı bir TV programında fahiş kira artışına karşı yasal düzenleme mesajı verip “Fırsatçılara izin vermeyeceğiz” dedi. Peki kiraya tavan fiyat uygulaması getirilebilir mi? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı değerlendirdi.