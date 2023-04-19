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Fahiş kira artışı ile mücadele! Başkan Erdoğan 'yasal düzenleme' mesajı verdi

A Haber
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Giriş: 19.04.2023 16:43
Başkan Recep tayyip Erdoğan dün katıldığı bir TV programında fahiş kira artışına karşı yasal düzenleme mesajı verip “Fırsatçılara izin vermeyeceğiz” dedi. Peki kiraya tavan fiyat uygulaması getirilebilir mi? Gelişmeleri  A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı değerlendirdi.
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