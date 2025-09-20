F-35’ler geliyor mu? A Haber’de çarpıcı yorum

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Beyaz Saray'da görüşeceklerini duyurdu. Görüşmeye ilişkin tarih de veren Türkiye için önemli olan 3 önemli konunun başlıklarını da verdi. A Haber canlı yayına katılan uzman isimler, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken SETA Dış Politika Araştırıcısı Doç. Dr. Muhammed Hüseyin Mercan, F-16 anlaşması ile özellikle F-35 meselesine değinerek ABD’nin Türkiye’nin savunma tecrübesinden istifade etmek için bazı kolaylıkları vermesi gerektiğine dikkat çekti. Mercan, “F-35 meselesi görüşmenin devamlılığı açısından çok önemli” dedi.