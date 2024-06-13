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F-16'lar için son viraj! MSB son dakika olarak duyurdu: Uçaklarla ilgili sözleşmeler imzalandı...

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 13.06.2024 12:16
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirme toplantısında ABD'den alınacak F-16'larla ilgili sözleşmelerin imzalandığı duyuruldu..
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