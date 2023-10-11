Eylem hazırlığındaki 27 terörist yakalandı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 8 ilde dev operasyon...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 8 ilde eylem hazırlığı içinde olan 27 terör örgütü üyesinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya açıklamasında "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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