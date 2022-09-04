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Evlat nöbetinden 6'lı masaya öfke: Hakkımızı helal etmiyoruz

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.09.2022 10:06
Evlat nöbetinde 4. yılına giren ailelerden, HDP ile gizli ortaklık yapan 6'yı masaya tepki geldi. Anneler "Oy uğruna evlatlarımızı dağa kaçıran HDP ile birlikte hareket eden 6'lı masaya hakkımızı helal etmiyoruz" dediler.
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