Evlat nöbetinden 6'lı masaya öfke: Hakkımızı helal etmiyoruz

Evlat nöbetinde 4. yılına giren ailelerden, HDP ile gizli ortaklık yapan 6'yı masaya tepki geldi. Anneler "Oy uğruna evlatlarımızı dağa kaçıran HDP ile birlikte hareket eden 6'lı masaya hakkımızı helal etmiyoruz" dediler.