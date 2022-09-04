04 Eylül 2022, Pazar
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Evlat nöbetinden 6'lı masaya öfke: Hakkımızı helal etmiyoruz
Evlat nöbetinde 4. yılına giren ailelerden, HDP ile gizli ortaklık yapan 6'yı masaya tepki geldi. Anneler "Oy uğruna evlatlarımızı dağa kaçıran HDP ile birlikte hareket eden 6'lı masaya hakkımızı helal etmiyoruz" dediler.