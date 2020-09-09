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Evlat nöbetinde bir kavuşma daha! Ruşen Çetin’in oğlu Erdal Çetin'e kavuştu

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Giriş: 09.09.2020 14:49
Güncelleme:09.09.2020 14:49
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine başlayan Ruşen Çetin’in oğlu Erdal Çetin, teröristlerin elinden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Erdal Çetin ile birlikte 16’ncı aile çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

HDP binası önünde oturma eylemine başlayan ailelerden biri daha evladına kavuştu. Ruşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin teröristlerin elinden kaçarak teslim oldu. Güvenlik güçlerine teslim olan Erdal Çetin'in ailesine kavuştuğu bildirildi. Böylece evladına kavuşan aile sayısı da 16'ya yükselmiş oldu.

Dün sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Diyarbakır Anneleri, tarih yazıyor! 16. kavuşma, inşallah yarın gerçekleşecek... Çalışıyoruz, Devamı da gelecek' demişti.

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