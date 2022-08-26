Evini su basan vatandaştan İBB'ye sert tepki: İSKİ ve belediye çalışmıyor herkes şikayetçi

İstanbul'da aniden bastıran yağmur, su baskınlarına neden oldu. Esenyurt'ta yer alan Akçaburgaz Mahallesi'nde onlarca evi su bastı. Evini dördüncü kez su basan Kadir Şaban isimli vatandaş, İBB'nin sorumsuzluğuna dikkat çekerek, "Her seferinde belediyeyi arıyorum. Geleceğiz diyorlar ancak gelmiyorlar. İSKİ ve belediye çalışmıyor herkes şikayetçi" dedi.