27 Ağustos 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Evini su basan vatandaştan İBB'ye sert tepki: İSKİ ve belediye çalışmıyor herkes şikayetçi

Evini su basan vatandaştan İBB'ye sert tepki: İSKİ ve belediye çalışmıyor herkes şikayetçi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.08.2022 23:43
İstanbul'da aniden bastıran yağmur, su baskınlarına neden oldu. Esenyurt'ta yer alan Akçaburgaz Mahallesi'nde onlarca evi su bastı. Evini dördüncü kez su basan Kadir Şaban isimli vatandaş, İBB'nin sorumsuzluğuna dikkat çekerek, "Her seferinde belediyeyi arıyorum. Geleceğiz diyorlar ancak gelmiyorlar. İSKİ ve belediye çalışmıyor herkes şikayetçi" dedi.
Evini su basan vatandaş isyan etti: İBB çalışmıyor
Evini su basan vatandaş isyan etti: İBB çalışmıyor
Yunanistan’ın hedefi İstanbul ve Boğazlar mı?
Yunanistan'ın hedefi İstanbul ve Boğazlar mı?
İstanbul’da başlayan sağanak sonrası Başakşehir’i su bastı! Araçlar yolda kaldı
İstanbul'da başlayan sağanak sonrası Başakşehir'i su bastı! Araçlar yolda kaldı
Asbestli gemiye izin verilmedi
Asbestli gemiye izin verilmedi
Ümit Özdağ’dan cuma namazında şov
Ümit Özdağ'dan cuma namazında şov
Malazgirt’te cuma namazı
Malazgirt'te cuma namazı
Hollywood’da PKK’ya alenen destek
Hollywood'da PKK'ya alenen destek
Malazgirt’te büyük zafer coşkusu
Malazgirt'te büyük zafer coşkusu
A Haber’e özel açıklamalar
A Haber’e özel açıklamalar
ABD ile F-16 görüşmeleri
ABD ile F-16 görüşmeleri
Şam ile diyalog olacak mı?
Şam ile diyalog olacak mı?
Suriye’ye olası operasyon ne zaman?
Suriye’ye olası operasyon ne zaman?
Daha Fazla Video Göster