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Ev fiyatları düşecek mi? KDV indirimi konut fiyatlarına nasıl yansıyacak?

A Haber
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Giriş: 21.03.2022 13:31
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıda ürünlerinin ardından konut sektöründe KDV'nin sadeleştirilmesine yönelik çalışmayı tamamladı. Hem ev alacakları, hem de konut üreten inşaat sektörünü rahatlatacak yeni model, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu aktardı. Gayrimenkul Uzmanı Oğuzhan Çetiner, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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