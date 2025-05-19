19 Mayıs 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Etnospor Kültür Festivali için geri sayım! Bilal Erdoğan A Haber'de
Etnospor Kültür Festivali için geri sayım! Bilal Erdoğan A Haber’de

Etnospor Kültür Festivali için geri sayım! Bilal Erdoğan A Haber'de

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.05.2025 20:44
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, konuk olduğu A Haber yayınında festival ve gençliğe yönelik projelere ilişkin soruları yanıtladı. Bilal Erdoğan Etnospor'un kültürel etkileşimi sağladığını belirterek 'İlk başladığımızda Anadolu’nun geleneksel sporlarını yansıtmayı hedeflerken, uluslararası yönünü de güçlendirmeye çalıştık. Etnospor festivali herkese hitap ediyor. Batı ülkeleri de aslında buna çok saygı gösteriyor. Kültürel değerlerimizi yeni nesile aktarmalıyız.' dedi. Festivalin herkese hitap ettiğini vurgulayan Erdoğan 'Kültürel sporları yaşatmak için uğraşıyoruz. Batı ülkeleri de aslında buna çok saygı gösteriyor. Dünya barışına da katkı sağlayacak bir şey.' şeklinde konuştu.
Etnospor Kültür Festivali için geri sayım! Bilal Erdoğan A Haber’de
Etnospor Kültür Festivali için geri sayım!
Etnospor Kültür Festivali için geri sayım!
Bilal Erdoğan’dan A Haber’e özel açıklamalar
Bilal Erdoğan'dan A Haber'e özel açıklamalar
Balıkçı teknelerinden tören geçişi!
Balıkçı teknelerinden tören geçişi!
ABD: Putin savaştan nasıl çıkacağını bilmiyor
ABD: Putin savaştan nasıl çıkacağını bilmiyor
Yurtta 19 Mayıs coşkusu!
Yurtta 19 Mayıs coşkusu!
Terörsüz Türkiye’nin tohumları yeşeriyor!
Terörsüz Türkiye'nin tohumları yeşeriyor!
Terör mağdurlarına aylık bağlamada kolaylık
Terör mağdurlarına aylık bağlamada kolaylık
Çelik Kanatlar’dan 19 Mayıs’a özel uçuş!
Çelik Kanatlar’dan 19 Mayıs’a özel uçuş!
CHP’li belediyede rüşvet skandalı! İşte istenen ceza
CHP'li belediyede rüşvet skandalı! İşte istenen ceza
Kontak kapatıyorlar! Ulaşım krizi kapıda
Kontak kapatıyorlar! Ulaşım krizi kapıda
İstanbul’da 19 Mayıs kutlamaları!
İstanbul’da 19 Mayıs kutlamaları!
Enerjide tam bağımsız Türkiye’ye doğru!
Enerjide tam bağımsız Türkiye'ye doğru!
Daha Fazla Video Göster