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Etiketler nasıl düşecek? Yeni ekonomi model nasıl işleyecek? Türkiye bundan sonra ne yapmalı?

A Haber
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Giriş: 24.12.2021 13:21
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın pazartesi günü yapılan Kabine toplantısından sonra açıkladığı ekonomik tedbir paketlerinin ardından 18’lerin üstüne çıkan dolar 10 lira sınırına kadar geriledi. Piyasada güven ortamı hakim olurken vatandaş kurla beraber yükseltilen fiyatların aşağı çekilmesini talep ediyor. Ticaret Bakanı Mehmed Muş bu yönde önemli adımların atılacağını ifade etti. Peki fiyatlar aşağı nasıl düşecek? Yeni ekonomi model nasıl işleyecek? Kur korumalı TL mevduat sistemi vatandaşa neler getirecek? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Aslan ve Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel değerlendirdi.
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