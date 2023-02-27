27 Şubat 2023, Pazartesi
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Eşya tahliyesi nasıl yapılıyor? Hangi binalardan tahliyeye izin var?
Asrın afetinin ardından eşyalarını almak isteyen depremzedeler kontrollü olarak eşyalarını çıkarıyor ama elbette izin verilen noktalarda. Yüksek riskli binalarda yetkililerden gelen uyarılar hayati önem taşıyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.