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Eşya tahliyesi nasıl yapılıyor? Hangi binalardan tahliyeye izin var?

A Haber
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Giriş: 27.02.2023 10:24
Asrın afetinin ardından eşyalarını almak isteyen depremzedeler kontrollü olarak eşyalarını çıkarıyor ama elbette izin verilen noktalarda. Yüksek riskli binalarda yetkililerden gelen uyarılar hayati önem taşıyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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