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Videolar Gündem Videoları Esra Hankulu ölü bulundu! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen Aleyna Çakır olayının şüphelisi Ümitcan Uygun'un ağabeyinden tehdit

Esra Hankulu ölü bulundu! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen Aleyna Çakır olayının şüphelisi Ümitcan Uygun'un ağabeyinden tehdit

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Giriş: 06.08.2021 15:25
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun ile aynı evde kalan Esra Hankulu ölü bulundu. Uygun, gözaltına alınırken, ağabeyi sosyal medya hesabından tehditler savurdu.
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