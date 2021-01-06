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Eskişehir’de polisin başına defalarca telsizle vurmuştu! Görüntüler ortaya çıktı
Eskişehir'de Tepebaşı Kaymakamlığı girişinde görevli polis memurunu yaralayan saldırganın yargılanmasına 2 mahkeme ‘görevsizlik kararı’ verince başlanamadı. Yaklaşık 1,5 yıldır hukuki uyuşmazlık nedeniyle yargılama başlayamazken olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.