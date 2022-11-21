21 Kasım 2022, Pazartesi
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Eski savaş pilotu Bahadır Altan'dan hadsiz sözler: PKK kanalında Türkiye'yi 'işgalcilikle' suçladı
PKK’nın yayın organına konuşan eski savaş pilotu Bahadır Altan, PKK terör örgütüne operasyon yapılmasını eleştirdi. Altan, Türkiye'yi 'kirli savaş' mimarı ve 'işgalci' olarak nitelendirdi.