Eski ortaklar yine karşı karşıya! İYİ Parti’den CHP’li Mansur Yavaş’a sert sözler

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlayan CHP-İYİ Parti kavgasında her gün yeni bir cephe açılıyor. Her gün yeni bir polemik ortaya çıkıyor. Bu kez iddialı açıklamalar İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'ye operasyon yaptığını iddia etti. Meral Akşener ise CHP'den zehir zemberek suçlamalarla istifa eden Adana'nın Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i kabul etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN