17 Şubat 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Eski ortaklar yine karşı karşıya! İYİ Parti’den CHP’li Mansur Yavaş’a sert sözler
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlayan CHP-İYİ Parti kavgasında her gün yeni bir cephe açılıyor. Her gün yeni bir polemik ortaya çıkıyor. Bu kez iddialı açıklamalar İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'ye operasyon yaptığını iddia etti. Meral Akşener ise CHP'den zehir zemberek suçlamalarla istifa eden Adana'nın Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i kabul etti.