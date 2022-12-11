11 Aralık 2022, Pazar
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Eski halinden eser kalmadı! İşte Uğur Pektaş’ın son hali
Survivor yarışmasında birinci olmasıyla adını duyuran Uğur Pektaş, Arka Sokaklar dizisiyle oyunculuğa adım atmıştı. 2008 yılında dizideki partneri Gamze Özçelik ile nikah masasına oturan Pektaş bu evliliğinden bir çocuk sahibi olmuştu. 3 yıl sonra Gamze Özçelik ile yollarını ayıran Pektaş daha sonra oyunculuktan da elini eteğini çekti. Bir süredir kameralardan uzak bir yaşam süren Uğur Pektaş'ın son halini görenler ise tanıyamadı. İşte Uğur Pektaş'ın şaşırtıcı değişimi...