01 Kasım 2025, Cumartesi
Eski ehliyetler artık geçersiz! Ehliyetini yenilemeyen trafiğe çıkabilir mi?
Eski ehliyetlerin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için verilen süre sona erdi. 1 milyon 799 bin 172 kişi yenileme işlemini yapmadı. Ehliyetini yenilemeyenler ne yapacak? İstanbul Sürücü Eğitimcileri Federasyon Başkanvekili Sinan Kayacan A Haber’de önemli bilgiler verdi.