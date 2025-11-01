Eski ehliyetler artık geçersiz! Ehliyetini yenilemeyen trafiğe çıkabilir mi?

Eski ehliyetlerin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için verilen süre sona erdi. 1 milyon 799 bin 172 kişi yenileme işlemini yapmadı. Ehliyetini yenilemeyenler ne yapacak? İstanbul Sürücü Eğitimcileri Federasyon Başkanvekili Sinan Kayacan A Haber’de önemli bilgiler verdi.

