Eski CHP’liden İmamoğlu iddiası! Delegelere oy karşılığı rüşvet

CHP'de ortalığı karıştıran son iddianın sahibi eski Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır. Çakır, kurultayda delegelerin Özgür Özel'e destek vermesi için İBB'nin paralarının hatta koltuklarının dağıtıldığını da iddia etti. Kendisini yalanlayan CHP'li Gürsel Tekin'e de belge ile yanıt verdi.

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