03 Nisan 2025, Perşembe
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Eski avukat tanık olarak ifade verdi! Yolsuzluğun merkezinde Murat Ongun var
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.'de 2023 Şubat ayına kadar avukat olarak görev yapan Selman Narman'ın, 'tanık' sıfatıyla ifade verdiği ortaya çıktı. Rüşvet çarkının nasıl işlediğini anlatan Narman, ihaleleri organize eden kişinin İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun olduğunu öne sürdü. İşte detaylar...