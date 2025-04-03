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Eski avukat tanık olarak ifade verdi! Yolsuzluğun merkezinde Murat Ongun var

Eski avukat tanık olarak ifade verdi! Yolsuzluğun merkezinde Murat Ongun var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.04.2025 18:30
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.'de 2023 Şubat ayına kadar avukat olarak görev yapan Selman Narman'ın, 'tanık' sıfatıyla ifade verdiği ortaya çıktı. Rüşvet çarkının nasıl işlediğini anlatan Narman, ihaleleri organize eden kişinin İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun olduğunu öne sürdü. İşte detaylar...
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Eski avukat tanık olarak ifade verdi! Yolsuzluğun merkezinde Murat Ongun var
Eski avukat tanık olarak ifade verdi!
Eski avukat tanık olarak ifade verdi!
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