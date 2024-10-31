31 Ekim 2024, Perşembe
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Esenyurt Belediyesi’ne görevlendirme! Ahmet Özer’in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy getirildi

Esenyurt Belediyesi’ne görevlendirme! Ahmet Özer’in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 09:12
İçişleri Bakanlığı: Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer geçici olarak görevden uzaklaştırıldı, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
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