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Esenler Otogarı Millet Bahçesi olacak
İKLİM DOSTU İSTANBUL
"İklim Dostu İstanbul" projesi ile, sıfır emisyon projesinin temelleri sözle değil eserle atılacak.
Kişi başına düşen aktif yeşil alan 7,80 metrekareden 11,80 metrekareye çıkarılacak.
İSTANBUL'A 8 MİLYON 140 BİN METREKARE YEŞİL ALAN KAZANDIRILACAK
İSTANBUL'A YENİ KENT ORMANLARI YAPILACAK
İstanbul'a yeni kent ormanları kazandırılacak. Böylelikle hava kirliliği ortadan kalkarken, İstanbul'a yeni yeşil yaşam alanları açılacak.
964 MAHALLEYE MAHALLE BAHÇELERİ
39 ilçe ve 964 mahalleye mahalle bahçeleri yapılacak. İstanbul'un her mahallesinde artık yeşilin her tonunu görülecek. Yeşil İstanbul kurulacak.
İstanbulluları denizle kesintisiz buluşturma hedefiyle kıyı varlığı artırılacak ve mevcudu düzenlenecek.
Dünyanın sayılı tematik parkları arasına girecek olan İstanbul Botanik Bahçesi hizmete açılacak Şehrimize tek projeyle 8 milyon 140 bin metrekare aktif yeşil alan kazandırılacak.
Haliç'in her iki yakası yeniden düzenlenecek
Tarihi Haydarpaşa Tren Garı ile Moda arasında kıyı düzenlemesi, peyzaj düzenlemesi ve çevre koruma projesi yapılarak; bu bölge İstanbul'un en güzel alanlarından biri haline getirilecek.
Bostancı'dan başlayıp doğuya doğru ilerleyen yeşil sahil bandı Pendik'te yapılacak çevre düzenlemesiyle birlikte taçlandırılacak.
ESENLER OTOGARI MİLLET BAHÇESİ OLACAK
İstanbul'un ortasında artık İstanbul'un ihtiyacını karşılamayan, Esenler otogarı millet bahçesine dönüştürülecek. Bu alan İstanbul'un Avrupa Yakası'nda nüfus açısından büyük ilçeleri için büyük bir kazanç olacak.