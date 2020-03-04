Esad rejimi hedefleri karadan ve havadan vuruluyor |Video

Son dakika haberi… Milli Savunma Bakanlığı (MSB) “İdlib’de 2 askerimiz şehit oldu. Rejimin açtığı ateşte 6 asker de yaralandı” açıklamasında bulundu. Öte yandan MSB, "Barış Pınarı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3 bin 138 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi." bilgisini paylaştı. A Haber muhabiri yaşanan son dakika gelişmelerini canlı yayında aktardı.