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04.03.2020

Esad rejimi hedefleri karadan ve havadan vuruluyor |Video

Son dakika haberi… Milli Savunma Bakanlığı (MSB) “İdlib’de 2 askerimiz şehit oldu. Rejimin açtığı ateşte 6 asker de yaralandı” açıklamasında bulundu. Öte yandan MSB, "Barış Pınarı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3 bin 138 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi." bilgisini paylaştı. A Haber muhabiri yaşanan son dakika gelişmelerini canlı yayında aktardı.

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