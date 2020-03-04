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04.03.2020

Esad halkına yaptığı zulüm karşısında yargılanacak mı? | VİDEO

BM Suriye Araştırma Komisyonu, Esad rejiminin Suriye'de sağlık kuruluşları ve sivil unsurları vurarak defalarca savaş suçu işlediğini bildirdi. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Acer, "Esad halkına yaptığı zulüm karşısında yargılanacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Esad rejiminin Suriye'de sağlık kuruluşları ve sivil unsurları vurarak, Rusya Hava Kuvvetlerinin ise İdlib'de sivil alanlarda gelişigüzel saldırılar başlatarak savaş suçu işlediğini bildirdi. Komisyonun 2019 Temmuz ortası ile 2020 Ocak sonunu kapsayan Suriye'deki insan hakları durumuna ilişkin hazırladığı 23 sayfalık raporu açıklandı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Acer sürecin hukuki boyutunu A Haber'e yorumladı.

"SUÇ SURİYE İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞMİŞ OLSA DA BAŞKA ÜLKELERDE YARGILAYABİLİR"
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Acer Esad'ın yargılanmasına yönelik sorulara;
"Suriye devletinin ya da rejiminin kendi vatandaşlarına karşı gerçekleştirdiği suçlar sadece Suriye'nin meselesi olmaktan çıkmış ve uluslararası bir mesele olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu noktada bir diğer husus, 1998 yılında kurulmuş ve 2002 yılında resmen çalışmaya başlayan bir uluslararası ceza mahkemesinin bulunuyor olmasıdır. Bu mahkemenin yargı yetkisi sadece uluslararası çatışmaların değil iç çatışmalardaki savaş suçlarının da yargılanması için kurulmuştur. Bu mahkemenin önemli bir özelliği ise tamamlayıcı özelliğe sahip olmasıdır. Suç Suriye içerisinde gerçekleşmiş olsa da evrensel yargı yetkisine göre başka ülkelerde bu suçu yargılayabilir. Suriye'de çatışmalar başladıktan sonra savaş suçlarını tespit için Suriye İnsan Hakları Gözlem Grubu ve batı kökenli uluslararası af örgütü gibi gruplar yer almaktadır. Burada ki raporlar çok önemlidir. Rusya'nın özellikle 2015'de Suriye rejimine fiilen yardım etmeye başlamasından bu yana binlerce sivil hayatını kaybetmiştir. Bunların rapor halinde bulunuyor olması ileriki bir dönemde uluslararası ceza mahkemesinin bu durumun içerisinde dahil olma ihtimalini etkili kılabilir." ifadesinde bulundu.

Son dakika haberi | BM açıkladı: Esad savaş suçu işledi SON DAKİKA HABERİ | BM AÇIKLADI: ESAD SAVAŞ SUÇU İŞLEDİ

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