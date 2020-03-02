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Son dakika haberi | BM açıkladı: Esad savaş suçu işledi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.03.2020 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020
BM AÇIKLADI: ESAD SAVAŞ SUÇU İŞLEDİ

dakika haberi... Araştırma Komisyonu, Esad rejiminin Suriye'de sağlık kuruluşları ve sivil unsurları vurarak defalarca savaş suçu işlediğini bildirdi

Araştırma Komisyonu, Esad rejiminin Suriye'de sağlık kuruluşları ve sivil unsurları vurarak defalarca savaş suçu işlediğini açıkladı.

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