Son dakika haberi | BM açıkladı: Esad savaş suçu işledi
Giriş Tarihi: 02.03.2020 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020
Son dakika haberi...BM Suriye Araştırma Komisyonu, Esad rejiminin Suriye'de sağlık kuruluşları ve sivil unsurları vurarak defalarca savaş suçu işlediğini bildirdiBM Suriye Araştırma Komisyonu, Esad rejiminin Suriye'de sağlık kuruluşları ve sivil unsurları vurarak defalarca savaş suçu işlediğini açıkladı.
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