Erzurum havalimanında sıcak saatler!

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Uçak boşaltılırken, hava sahası da uçuşa kapatıldı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi bomba ihbarı yapılan uçak hakkında A Haber'e açıklamalarda bulundu. Bomba uzmanlarının uçağa girdiğini ve uçakta arama yapıldığını söyleyen Çiftçi, "Havada bomba ihbarı yapınca Vistara Hava Yolu'na ait olan uçak ilk önce Ordu Havaalanı'na inmek istiyor. Fakat orada da bir tadilat çalışması olduğundan dolayı Trabzon'a yönlendiriyorlar. Orada da hava trafiği yoğun olduğundan dolayı Erzurum'a inişlerini veriliyor. Saat 21'e kadar acil durum ilan edildi." ifadelerini kullandı.

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