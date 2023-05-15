Ersan Şen: Ben bile Kılıçdaroğlu'na oy vermedim! Siz milliyetçilerden zırnık oy alamazsınız...

14 Mayıs’ta Türkiye tarihinin en kritik seçimleri gerçekleşti ve Milli irade tecelli etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na 2.6 milyon oyluk fark attı. CHP yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Sözcü’nün Seçim 2023 yayını sırasında Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen’in yaptığı konuşma gündeme bomba gibi düştü. Kılıçdaroğlu’na yönelik tepki dolu açıklaması sırasında ‘Ben bile sana oy vermedim, ikna edemedin beni. Sen benden oy alamıyorsan kimden oy alacaksın. Sınıftan kaldın’ diyen Ersan Şen, 7’li koalisyonun ortak adayının milliyetçilerden oy alamayacağını vurguladı.