Ermenistan'dan kanlı saldırı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi!

Son dakika haberi... Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın cephe hattı boyunca geniş çaplı saldırı düzenlediğini duyurdu. Azerbaycan mevzileri ve sivil yerleşimleri hedef alınan saldırıda can kayıpları da yaşandı. Ermenistan'ın kanlı saldırısı sonrası Türkiye'den de tepkiler peş peşe geldi. Detayları A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.