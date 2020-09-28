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Ermenistan ordusuna ait tank böyle vuruldu!
Azerbaycan- Ermenistan hattında sıcak çatışma devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Ermeni birliklere ait 22 tank, 15 OSA uçaksavar, 18 İHA, imha edilirken, Ermeni ordusunda görevli 550’den fazla askerin öldürüldüğünü duyurdu. Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait tankın vurulma anını paylaştı.