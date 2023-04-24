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Ermenilerin sözde soykırım yalanı! Müslümanlara insanlık dışı zulüm… Ermenistan’ın ilk başbakanından itiraf

A Haber
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Giriş: 24.04.2023 12:11
Ermeni diaspoarası sözde soykırım yalanını dünya gündeminde tutarken, tarihi gerçekler görmezden gelindi. Sadece o dönem Ermeni çeteler tarafından tam 523 bin Türk katledildi, yıllar sonra çeşitli illerde onlarca toplu mezar ortaya çıktı. Ermenistan'ın ilk başbakanı da katliamı itiraf etti, Batı'lı bazı tarihçiler ise gerçekleri belgelerle ortaya koydu. İşte Ermeni yalanlarıyla ilgili analiz haberimiz...
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