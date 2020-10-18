18 Ekim 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ermeni askerlerinin cesetleri çürümeye başlamıştı: A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak anlattı

Ermeni askerlerinin cesetleri çürümeye başlamıştı: A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak anlattı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.10.2020 22:18
Güncelleme:18.10.2020 22:26
A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilimle ilgili yaşanan son gelişmeleri A Haber ekranlarında anlattı. Azerbaycan'ın cesetleri çürümeye başlamış olan Ermeni askerlerinin cesetlerinin insani olarak toplanması için ateşkese onay verdiğini belirten Ulak, Ermenistan'ın ateşkesi ikinci kez ihlal ettiğini de söyledi. Ulak bölgedeki ve cephelerdeki son gelişmeleri harita üzerinden anlatırken, kritik noktalarla ilgili önemli bilgiler verdi.

Ermeni askerlerinin cesetleri çürümeye başlamıştı
Ermeni askerlerinin cesetleri çürümeye başlamıştı
Başkan Erdoğan'dan Tatar'a tebrik
Başkan Erdoğan'dan Tatar'a tebrik
Ersin Tatar'dan ilk mesajlar
Ersin Tatar'dan ilk mesajlar
Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 18 Ekim Pazar
Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 18 Ekim Pazar
'Ülke açlık sınırında’ siyaseti çöktü
'Ülke açlık sınırında’ siyaseti çöktü
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
MSB'den 'Can Azerbaycan' klibi
MSB'den 'Can Azerbaycan' klibi
Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu A Haber'de
Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu A Haber'de
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı
Başkan Erdoğan'dan Şırnak'ta önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Şırnak'ta önemli açıklamalar
Ermenistan ateşkese neden uymuyor?
Ermenistan ateşkese neden uymuyor?
Devlet sınırlarını hedef almaya başladı
Devlet sınırlarını hedef almaya başladı
Daha Fazla Video Göster