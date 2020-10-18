Ermeni askerlerinin cesetleri çürümeye başlamıştı: A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak anlattı

A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilimle ilgili yaşanan son gelişmeleri A Haber ekranlarında anlattı. Azerbaycan'ın cesetleri çürümeye başlamış olan Ermeni askerlerinin cesetlerinin insani olarak toplanması için ateşkese onay verdiğini belirten Ulak, Ermenistan'ın ateşkesi ikinci kez ihlal ettiğini de söyledi. Ulak bölgedeki ve cephelerdeki son gelişmeleri harita üzerinden anlatırken, kritik noktalarla ilgili önemli bilgiler verdi.