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‘’Erken seçim’’ vurgulu zincirleme hareketler! AK Partili vekilden A Haber’de çarpıcı tespit

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Giriş: 05.01.2021 23:13
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, son günlerde zincirleme bir şekilde sahneye konulan darbe imaları, eylem çağrıları ve Boğaziçi provokasyonuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu protestoların ‘’erken seçim’’ amacıyla yapıldığının altını çizen Altınok, ‘’Farklı siyasi parti temsilcileri Türkiye’nin erken seçime gitmesi lazım yönünde bir propaganda yapıyorlar’’ ifadelerini kullandı. AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok'un açıklamaları şu şekilde:

TÜRKİYE'DE ERKEN SEÇİMİ ORTAMI YARATILMAYA ÇALIŞILIYOR!

Bütün bu olayların daha öncesinde, 3-5 aydır Türkiye'de bir seçim ortamı yaratılmaya, pişirilmeye çalışılıyor. Farklı farklı siyasi kültürde olan insanlar, siyasi parti temsilcileri Türkiye'nin erken seçime gitmesi gerektiği yönünde bir propaganda yapıyorlar. O erken seçim propagandasının gelmiş olduğu son noktada özellikle vurucu darbeyi yapmak istiyorlar.

ZİNCİRLEME OLAYLARA DİKKAT ÇEKTİ!

İlker Başbuğ bir kitap çıkarıyor, neyse o kitap birdenbire o erken seçim tartışmalarının ve gündeminin oluşturulmaya çalıştığı sürecin sonunda oluyor. Gidiyor bir gazeteye röportaj veriyor, o yetmiyor bir gazeteci çıkıyor ve YouTube kanalında üzülerek 'artık Türkiye'de darbe olmasının imkanı yok' diyor. 'Doğal afetler olsun, savaş kaybetsin Türkiye, yıkılsın, dökülsün anca Recep Tayyip Erdoğan'ı gönderebiliriz' diyor. Bundan bir öncesinde de eskiden bakanlık yapmış birisi, Türkiye'de kapanmış ve gündeme gelmeyecek olan başörtüsü meselesini bir hakim kimliği üzerinden tartışmaya açıyor.

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