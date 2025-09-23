Erdoğan-Trump zirvesinde hangi konular masaya yatırılacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı'nın ardından 25 Eylül'de ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. Gözler 25 Eylül'de düzenlenecek Erdoğan-Trump görüşmesine çevrilirken tarihi zirvede hangi konular masaya yatırılacak? İki liderin görüşmesinde Gazze'de ateşkes çıkar mı? A Haber'de Gece Ajansı'na konuk olan uzmanlar merakla beklenen tarihi zirveye yönelik değerlendirmelerde bulunarak ele alınması muhtemel konulara değindi.