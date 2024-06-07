Erdoğan Akşener görüşmesi kulisleri hareketlendirdi

Erdoğan Akşener görüşmesi kulislerİ hareketlendirdi. İYİ Parti kurmayları Erdoğan-Akşener görüşmesi için ne dedi? Erdoğan-Özel görüşmesinde masadaki önemli başlıklar ne olacak? Bu sıcak gündemi Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.