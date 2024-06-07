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Erdoğan Akşener görüşmesi kulisleri hareketlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.06.2024 10:51
Güncelleme:07.06.2024 10:53
Erdoğan Akşener görüşmesi kulislerİ hareketlendirdi. İYİ Parti kurmayları Erdoğan-Akşener görüşmesi için ne dedi? Erdoğan-Özel görüşmesinde masadaki önemli başlıklar ne olacak? Bu sıcak gündemi Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
Erdoğan Akşener görüşmesi kulisleri hareketlendirdi
Erdoğan Akşener görüşmesi kulisleri hareketlendirdi
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