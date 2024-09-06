Engin Polat tahliye edildi! Tahliye kararına yapılan itirazlar reddedildi

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, 4'ü tutuklu 28 sanık hakkında açılan ara kararında tüm sanıklar için tahliye kararı çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tahliye kararına yaptığı itiraz ise reddedildi. İşte tahliye sonrası Engin Polat'tan ilk görüntüler...

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