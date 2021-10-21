Emine Erdoğan’ın atık toplama şirketi kuracağıyla ilgili yalan habere Sputnik'ten özür!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan’ın “Atık toplanmasına ilişkin herhangi bir şirketle resmi ya da gayriresmi hiçbir bağının olmadığı” bilgisi Sputnik ve Halk TV’nin yalanını ortaya çıkardı. Sputnik, konuya ilişkin özür diledi.

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