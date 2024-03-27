Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Günü mesajı: Somut adımlar atmalıyız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Emine Erdoğan mesajında, "İklim değişikliğinin ve çevre kirliliğinin sonuçlarını acı tecrübelerle öğrenen bizler, bir yandan bu sınamalarla mücadele etmeli, diğer yandan gelecek nesillere olan sorumluluğumuz bağlamında sürdürülebilirlikle ilgili somut adımlar atmalıyız." ifadelerini kullandı.

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