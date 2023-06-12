12 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Emine Erdoğan’dan çocuk işçilere anne şefkati! On binlerce çocuk işçinin hayatını kurtardı

Emine Erdoğan’dan çocuk işçilere anne şefkati! On binlerce çocuk işçinin hayatını kurtardı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.06.2023 15:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çocuk işçiliği hakkında topyekün çağrıda bulundu. Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçen projeyle 21 bini aşkın çocuğa şefkat eli uzatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çocuk işçilere anne şefkati!
Çocuk işçilere anne şefkati!
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı!
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı!
Mayınlar Karadeniz’e sürükleniyor!
Mayınlar Karadeniz'e sürükleniyor!
Baba-oğulun liderlik kavgası!
Baba-oğulun liderlik kavgası!
Başkan Erdoğan böyle karşılandı
Başkan Erdoğan böyle karşılandı
İşte CHP’nin yeni İBB Başkanı adayı
İşte CHP’nin yeni İBB Başkanı adayı
Türkiye şehitlerini uğurluyor
Türkiye şehitlerini uğurluyor
Başkan Erdoğan KKTC’de
Başkan Erdoğan KKTC'de
Başkan Erdoğan KKTC’de
Başkan Erdoğan KKTC’de
“Çiftçi Kemal” köylüyü küçümsedi!
“Çiftçi Kemal” köylüyü küçümsedi!
Afet konutları için yeni formül
Afet konutları için yeni formül
Kentsel dönüşüm projesi neden mühürlendi?
Kentsel dönüşüm projesi neden mühürlendi?
Daha Fazla Video Göster