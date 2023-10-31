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Emine Erdoğan'dan BM Dünya Şehirler Günü programında önemli açıklamalar: Sıfır Atık Vakfı kuruldu

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Giriş: 31.10.2023 13:10
Güncelleme:31.10.2023 13:32
BM-Habitat tarafından her yıl farklı bir kentte kutlanan 31 Ekim Dünya Şehirler Günü kapsamında bu yılki program, İstanbul'da düzenlendi. Projeye öncülük eden Emine Erdoğan açılışta önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kazanımları korumak için Sıfır Atık Vakfı kuruldu." dedi.
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