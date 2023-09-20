Emine Erdoğan ABD’de Şiddetin Önlenmesi ve İyileşme Günü" etkinliğinde konuştu! Şiddete karşı ortak mücadele çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'ta katıldığı "Şiddetin Önlenmesi ve İyileşme Günü" etkinliğinde, çocuğa yönelik şiddetin engellenmesi için "Güç Birliği Yapma" çağrısında bulundu. Çocuk istismarının bir insanlık suçu olduğunun altını çizdi. Ailelerin çocukları koruma konusunda bilinçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

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