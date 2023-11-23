Emekli olmak isteyenlere fırsat! Ocak zammı öncesi bunu yapan 50 bin TL kazanacak!

Emekli olmak isteyenleri ilgilendiren haberin ayrıntıları netleşti. Buna göre emekli olmak için prim satın alacaklar, doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanması yapacaklar için son 1 ay kaldı. Ocak zammı öncesi başvuru yapanlar cebinde 50 bin liradan fazla para kalacak. Detayları A Haber canlı yayınında Faruk Erdem anlattı.

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