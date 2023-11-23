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Emekli olmak isteyenlere fırsat! Ocak zammı öncesi bunu yapan 50 bin TL kazanacak!

A Haber
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Giriş: 23.11.2023 10:55
Emekli olmak isteyenleri ilgilendiren haberin ayrıntıları netleşti. Buna göre emekli olmak için prim satın alacaklar, doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanması yapacaklar için son 1 ay kaldı. Ocak zammı öncesi başvuru yapanlar cebinde 50 bin liradan fazla para kalacak. Detayları A Haber canlı yayınında Faruk Erdem anlattı.
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