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Elini kaybeden gazi yıllar sonra kalem tuttu! Türkiye’de ilk kez biyonik el takıldı

Elini kaybeden gazi yıllar sonra kalem tuttu! Türkiye’de ilk kez biyonik el takıldı

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 06.08.2024 15:08
Şırnak'ta 2007'de yaşanan patlamada birçok uzvunu kaybeden gazi jandarma uzman çavuş Yılmaz Yiğit'e Türkiye'de ilk kez biyonik el takıldı. Kahraman gazi bu sayede yıllar sonra ilk kez çocuklarının elini tutabildi.
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Türkiye’de ilk kez biyonik el takıldı
Türkiye’de ilk kez biyonik el takıldı
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