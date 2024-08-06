Elini kaybeden gazi yıllar sonra kalem tuttu! Türkiye’de ilk kez biyonik el takıldı

Şırnak'ta 2007'de yaşanan patlamada birçok uzvunu kaybeden gazi jandarma uzman çavuş Yılmaz Yiğit'e Türkiye'de ilk kez biyonik el takıldı. Kahraman gazi bu sayede yıllar sonra ilk kez çocuklarının elini tutabildi.

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