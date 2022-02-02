Elde kılıç yüzde maske ile AK Parti’ye oy veren vatandaşlara tehdit!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Eren Erdem'in sosyal medya üzerinden isimlerini ifşalayarak hedef göstermesinin ardından bazı sosyal medya kullanıcıları AK Parti'lileri 'katletmekle' tehdit eden videoları paylaşmaya başladı. Sosyal paylaşım platformu TikTok'ta 'ichbingazii' kullanıcı adlı Gazi Koç isimli şahıs "2023 seçim gecesi sokakta AK Parti'li ararken benim yürüyüş şekli" isimli paylaşımında elinde bir kılıçla ve yüzündeki maskeyle yürüyerek çevresindekilere korku saçtı. İşte o anlar...