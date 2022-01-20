20 Ocak 2022, Perşembe
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El Salvador Devlet Başkanı Bukele'den gülümseten paylaşım
Resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Türkiye'ye gelen ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Türk askerine selam verdiği anları Twitter hesabından paylaştı. Bukele paylaşımına, ''Türkçe Dersinde Sözlüye kalkınca ben!'' notunu düştü.