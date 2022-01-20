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El Salvador Devlet Başkanı Bukele'den gülümseten paylaşım

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Giriş: 20.01.2022 23:20
Resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Türkiye'ye gelen ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Türk askerine selam verdiği anları Twitter hesabından paylaştı. Bukele paylaşımına, ''Türkçe Dersinde Sözlüye kalkınca ben!'' notunu düştü.
El Salvador Devlet Başkanı Bukele’den gülümseten paylaşım
El Salvador Devlet Başkanı Bukele'den gülümseten paylaşım
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