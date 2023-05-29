Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı gönderme: Şimdi daha hızlı koşacağım

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'Na 2,5 milyona yakın oy ile fark atarak seçimlerde büyük bir zafere imza attı. Seçimlerin ardından kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu istifa etmezken bu sözler parti tabanında da tepkiyle karşılandı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbul'da yaptığı konuşmada "Mutluluk yolda olmak ve yol almakla ilişkilidir. Ben zaten yoldayı bundan hiç vazgeçmedim. Şimdi daha hızlı koşacağım" ifadelerini kullandı. İşte detaylr...